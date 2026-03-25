Митволь рассказал, что его допрашивали по другому уголовному делу - РИА Новости, 25.03.2026
17:38 25.03.2026 (обновлено: 18:02 25.03.2026)
Митволь рассказал, что его допрашивали по другому уголовному делу
Митволь рассказал, что его допрашивали по другому уголовному делу - РИА Новости, 25.03.2026
Митволь рассказал, что его допрашивали по другому уголовному делу
Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, отбывший наказание за мошенничество на 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, заявил РИА... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T17:38:00+03:00
2026-03-25T18:02:00+03:00
происшествия, красноярск, москва, коломна, олег митволь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Красноярск, Москва, Коломна, Олег Митволь, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Митволь рассказал, что его допрашивали по другому уголовному делу

Митволь заявил, что его несколько раз допрашивали по другому уголовному делу

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 мар – РИА Новости. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, отбывший наказание за мошенничество на 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, заявил РИА Новости, что был допрошен по другому уголовному делу, по которому он проходит в качестве свидетеля.
В среду адвокат Митволя сообщал "Известиям", что его клиент стал участником новой проверки и давал пояснения как свидетель.
"Я свидетель по делу, по которому, как вы поняли, я обращался в прокуратуру еще в 2016 году. Да, соответственно, по всем этим материалам, как вы знаете, Никулинский суд (Москвы – ред.) в 2026 году принял решение об изъятии имущества у фигурантов… Я был неоднократно допрошен", - сказал Митволь.
Ранее в среду он заявлял "Известиям", что отказался от госзащиты, давая показания по новому делу о хищении, но теперь опасается давления со стороны подозреваемых.
Во вторник Митволь вышел на свободу из исправительной колонии в подмосковной Коломне, где отбывал наказание за хищение более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, проект которого корректировала его фирма "КрасноярскТИСИЗ".
Митволь рассказал, чем планирует заняться после освобождения
24 марта, 11:05
 
