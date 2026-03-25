Митволь рассказал, что его допрашивали по другому уголовному делу

КРАСНОЯРСК, 25 мар – РИА Новости. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, отбывший наказание за мошенничество на 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, заявил РИА Новости, что был допрошен по другому уголовному делу, по которому он проходит в качестве свидетеля.
"Я свидетель по делу, по которому, как вы поняли, я обращался в прокуратуру еще в 2016 году. Да, соответственно, по всем этим материалам, как вы знаете, Никулинский суд (Москвы – ред.) в 2026 году принял решение об изъятии имущества у фигурантов… Я был неоднократно допрошен", - сказал Митволь.
Ранее в среду он заявлял "Известиям", что отказался от госзащиты, давая показания по новому делу о хищении, но теперь опасается давления со стороны подозреваемых.
Во вторник Митволь вышел на свободу из исправительной колонии в подмосковной Коломне, где отбывал наказание за хищение более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, проект которого корректировала его фирма "КрасноярскТИСИЗ".
