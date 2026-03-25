Рейтинг@Mail.ru
Митволь отказался от госзащиты - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 25.03.2026 (обновлено: 14:56 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/mitvol-2082841169.html
Митволь отказался от госзащиты
Митволь отказался от госзащиты
Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь сообщил, что отказался от госзащиты, давая показания по новому делу о хищении, но теперь опасается давления со... РИА Новости, 25.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794471245_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb75ce0c7db637fc55ae984a9a4be316.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Происшествия, Красноярск, Коломна, Россия, Олег Митволь, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Митволь отказался от госзащиты

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь отказался от госзащиты

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковОлег Митволь
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Олег Митволь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь сообщил, что отказался от госзащиты, давая показания по новому делу о хищении, но теперь опасается давления со стороны подозреваемых.
Митволь, отбывавший наказание в колонии в подмосковной Коломне, вышел на свободу во вторник. Его адвокат сообщил РИА Новости, что Митволь попытается добиться пересмотра своего дела.
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Митволь стал участником новой проверки
Вчера, 12:27
"

"Я дал показания в исправительном учреждении по громкому резонансному делу. Была предложена госзащита. Следователь сразу предлагал. Но я посчитал, что необходимости нет. Однако после событий сегодняшней ночи я стал получать предупреждения, что подозреваемые по делу о хищении могут пытаться инициировать в отношении меня возбуждение уголовных дел", - рассказал Митволь газете "Известия".

По данным издания, речь идет о деле о хищениях группой лиц, которое расследуется в центральном аппарате СК. Суд уже арестовал одного фигуранта дела. Его личность не раскрывается.
Митволь, будучи владельцем компании "КрасноярскТИСИЗ", которая корректировала проект для строительства метро в Красноярске, был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей.
Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь во время встречи с мамой после освобождения из колонии - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Митволь после освобождения в первую очередь увиделся с мамой
24 марта, 10:26
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала