Митволь отказался от госзащиты

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь сообщил, что отказался от госзащиты, давая показания по новому делу о хищении, но теперь опасается давления со стороны подозреваемых.
"Я дал показания в исправительном учреждении по громкому резонансному делу. Была предложена госзащита. Следователь сразу предлагал. Но я посчитал, что необходимости нет. Однако после событий сегодняшней ночи я стал получать предупреждения, что подозреваемые по делу о хищении могут пытаться инициировать в отношении меня возбуждение уголовных дел", - рассказал Митволь газете "Известия".
По данным издания, речь идет о деле о хищениях группой лиц, которое расследуется в центральном аппарате СК. Суд уже арестовал одного фигуранта дела. Его личность не раскрывается.
Митволь, будучи владельцем компании "КрасноярскТИСИЗ", которая корректировала проект для строительства метро в Красноярске, был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей.
