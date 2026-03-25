Митволь стал участником новой проверки

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, отбывший наказание за мошенничество на 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, стал участником новой проверки, он проходит в качестве свидетеля, сообщил его адвокат Михаил Шолохов.
Митволь вышел на свободу во вторник, о чем РИА Новости сообщил его адвокат. Экс-замглавы Росприроднадзора отбывал наказание в исправительной колонии в подмосковной Коломне.
Митволь после освобождения в первую очередь увиделся с мамой
24 марта, 10:26
"Проверка есть, Митволь является участником проверки, но не в контексте виновника (преступника). Он давал пояснения относительно событий, но к нему вопросы информационного характера, а не как к лицу, совершившему преступление. Другими словами, свидетель событий", - заявил адвокат в беседе с "Известиями".
Митволь, будучи владельцем компании "КрасноярскТИСИЗ", которая корректировала проект для строительства метро в Красноярске, был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении более 900 миллионов рублей. В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. В марте 2024 года Красноярский краевой суд оставил приговор в силе. Митволь был этапирован в колонию в Московской области.
Митволь сообщил, что едет в Москву
24 марта, 11:21