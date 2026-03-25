10:03 25.03.2026
Минцифры внесет в Госдуму проект о "Почте России" до 19 июля
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минцифры РФ должно внести в Госдуму законопроекты о ИИ и поддержке "Почты России" до конца весенней сессии, которая в этом году завершается 19 июля, говорится в сообщении правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил поручения по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме.
"Еще одно поручение касается развития и внедрения искусственного интеллекта. Минцифры поставлена задача обеспечить внесение в Госдуму профильного законопроекта до конца весенней сессии", - сказано в сообщении.
"В такие же сроки Минцифры должно внести в Госдуму проект федерального закона, направленного на стабилизацию финансового состояния "Почты России", - добавили в кабмине.
Сотрудница отделения Почты России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Стали известны детали законопроекта о поддержке "Почты России"
Вчера, 09:44
На прошлой неделе в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что законопроект о регулировании искусственного интеллекта в России опубликован для общественного обсуждения. В частности, документ закрепляет на законодательном уровне само понятие искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ.
Кроме того, ранее сегодня Минцифры сообщило, что направило в правительство законопроект о мерах поддержки "Почты России". Там предлагается в том числе запретить банкам взимать комиссию с россиян при оплате услуг в отделениях "Почты России" и обязать маркетплейсы из реестра цифровых платформ открывать ПВЗ в почтовых отделениях.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
В России хотят использовать ИИ, чтобы планировать подготовку спортсменов
Вчера, 04:09
 
