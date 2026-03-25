Минцифры внесет в Госдуму проект о "Почте России" до 19 июля
Минцифры РФ должно внести в Госдуму законопроекты о ИИ и поддержке "Почты России" до конца весенней сессии, которая в этом году завершается 19 июля, говорится в
2026-03-25T10:03:00+03:00
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минцифры РФ должно внести в Госдуму законопроекты о ИИ и поддержке "Почты России" до конца весенней сессии, которая в этом году завершается 19 июля, говорится в сообщении правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
утвердил поручения по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме
.
"Еще одно поручение касается развития и внедрения искусственного интеллекта. Минцифры поставлена задача обеспечить внесение в Госдуму профильного законопроекта до конца весенней сессии", - сказано в сообщении.
"В такие же сроки Минцифры должно внести в Госдуму проект федерального закона, направленного на стабилизацию финансового состояния "Почты России
", - добавили в кабмине.
На прошлой неделе в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко
сообщили, что законопроект о регулировании искусственного интеллекта в России опубликован для общественного обсуждения. В частности, документ закрепляет на законодательном уровне само понятие искусственного интеллекта, устанавливает права и обязанности участников рынка и вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ.
Кроме того, ранее сегодня Минцифры сообщило, что направило в правительство законопроект о мерах поддержки "Почты России". Там предлагается в том числе запретить банкам взимать комиссию с россиян при оплате услуг в отделениях "Почты России" и обязать маркетплейсы из реестра цифровых платформ открывать ПВЗ в почтовых отделениях.