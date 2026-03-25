Рейтинг@Mail.ru
Минцифры направило законопроект о мерах поддержки "Почты России"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/mintsifry-2082764622.html
Минцифры направило законопроект о мерах поддержки "Почты России"
Минцифры направило законопроект о мерах поддержки "Почты России" - РИА Новости, 25.03.2026
Минцифры направило законопроект о мерах поддержки "Почты России"
Минцифры РФ направило в правительство законопроект о мерах поддержки "Почты России", он в том числе направлен на расширение доступных для граждан сервисов и... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T09:07:00+03:00
2026-03-25T09:07:00+03:00
экономика
максут шадаев
госдума рф
дмитрий григоренко
россия
почта россии
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976740734_0:162:2983:1840_1920x0_80_0_0_2d80e653174fb99428424706a10aad82.jpg
https://ria.ru/20260325/bezrabotnye-1599982658.html
https://ria.ru/20260321/mintsifry-2082158419.html
россия
экономика, максут шадаев, госдума рф, дмитрий григоренко, россия, почта россии, михаил мишустин
Экономика, Максут Шадаев, Госдума РФ, Дмитрий Григоренко, Россия, Почта России, Михаил Мишустин
Минцифры направило законопроект о мерах поддержки "Почты России"

Минцифры направило в кабмин законопроект о мерах поддержки "Почты России"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтделение "Почты России" в Москве
Отделение Почты России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Отделение "Почты России" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минцифры РФ направило в правительство законопроект о мерах поддержки "Почты России", он в том числе направлен на расширение доступных для граждан сервисов и модернизации почтовой отрасли, сообщили в министерстве.
"Минцифры направило в Правительство комплексный законопроект, нацеленный на модернизацию почтовой отрасли и расширение доступных для граждан сервисов. Документ предусматривает системные изменения в работе "Почты России", - говорится в сообщении.
В Минцифры указали, что законопроект также направлен на повышение качества и безопасности доставки корреспонденции и укрепление финансовой устойчивости "Почты России".
"С учетом изменений на рынке доставки мы разработали комплекс мер, которые дадут возможность "Почте России" развиваться. Инициативы обсуждались на профильных площадках и легли в основу законопроекта Минцифры России", - сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, его слова привели в аппарате.
Он добавил, что среди ключевых решений, которые вошли в законопроект, - развитие электронной почтовой системы, возможность продавать безрецептурные лекарства в почтовых отделениях. Также с согласия пользователя "Почта России" сможет преобразовывать бумажные отправления в электронные документы и направлять их в личный кабинет на "Госуслугах". А для повышения надежности рынка почтовой доставки меняются лицензионные требования.
Кроме того, в рамках законопроекта появится четкое определение понятия "посылка" - это вложение весом до 20 килограммов. Это позволит разделить почтовые отправления и другие грузы, на которые правила почтовой связи не распространяются. Отправлять их смогут только операторы почтовой связи, пояснили в министерстве.
В феврале глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство готовит законопроект, направленный на обеспечение "Почты России" стабильными источниками генерации доходов, он содержит более 10 мер и в ближайшее время будет представлен в Госдуму. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что власти РФ выделят 5 миллиардов рублей на модернизацию отделений "Почты".
ЭкономикаМаксут ШадаевГосдума РФДмитрий ГригоренкоРоссияПочта РоссииМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала