Минцифры направило законопроект о мерах поддержки "Почты России"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минцифры РФ направило в правительство законопроект о мерах поддержки "Почты России", он в том числе направлен на расширение доступных для граждан сервисов и модернизации почтовой отрасли, сообщили в министерстве.

"Минцифры направило в Правительство комплексный законопроект, нацеленный на модернизацию почтовой отрасли и расширение доступных для граждан сервисов. Документ предусматривает системные изменения в работе " Почты России ", - говорится в сообщении.

В Минцифры указали, что законопроект также направлен на повышение качества и безопасности доставки корреспонденции и укрепление финансовой устойчивости "Почты России".

"С учетом изменений на рынке доставки мы разработали комплекс мер, которые дадут возможность "Почте России" развиваться. Инициативы обсуждались на профильных площадках и легли в основу законопроекта Минцифры России", - сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко , его слова привели в аппарате.

Он добавил, что среди ключевых решений, которые вошли в законопроект, - развитие электронной почтовой системы, возможность продавать безрецептурные лекарства в почтовых отделениях. Также с согласия пользователя "Почта России" сможет преобразовывать бумажные отправления в электронные документы и направлять их в личный кабинет на "Госуслугах". А для повышения надежности рынка почтовой доставки меняются лицензионные требования.

Кроме того, в рамках законопроекта появится четкое определение понятия "посылка" - это вложение весом до 20 килограммов. Это позволит разделить почтовые отправления и другие грузы, на которые правила почтовой связи не распространяются. Отправлять их смогут только операторы почтовой связи, пояснили в министерстве.