Стали известны детали законопроекта о поддержке "Почты России"
09:44 25.03.2026
Стали известны детали законопроекта о поддержке "Почты России"
Стали известны детали законопроекта о поддержке "Почты России"
Стали известны детали законопроекта о поддержке "Почты России"

Сотрудница отделения "Почты России" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Законопроект о мерах господдержки "Почты России" предусматривает получение квитанций за ЖКУ на "Госуслугах", продажу безрецептурных лекарств в почтовых отделениях, запрет банкам на взимание комиссии, открытие маркетплейсами пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях и другое, рассказали в Минцифры РФ.
Ранее в среду министерство сообщило, что направило в правительство законопроект о мерах поддержки "Почты России", он в том числе направлен на расширения доступных для граждан сервисов и модернизации почтовой отрасли.
Так, законопроект переводит доставку коммунальных квитанций в электронную форму на "Госуслугах", но для пенсионеров и других льготных категорий, а также пользователей без учетной записи сохранятся бумажные. В свою очередь граждане будут получать электронные уведомления об отправлениях на "Госуслуги" вместо бумажных с согласия пользователя.
"Почта России" получит право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах, но доступ у управляющих компаний сохранится. Кроме того, компания станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу - речь идет о тех случаях, когда по закону документы можно получать на "Госуслугах" или по электронной почте.
Законопроект предусматривает и запрет банкам взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи, а маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, обязаны открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда.
На платежных документах за ЖКУ "Почта" сможет размещать рекламу, появится четкое определение понятия "посылка" - это вложение весом до 20 килограммов.
Также "Почта России" сможет продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях, а правительство определит перечень разрешенных препаратов и условия их реализации. В свою очередь комиссию за доставку пенсий, пособий и социальных выплат предлагается повысить до 1,5% с 1,17%, но это не затронет граждан, оплата комиссий лежит на Социальный фонд России.
Разработаны и новые требования для почтовых операторов: уставный капитал должен составлять не менее 5 миллионов рублей, объем собственных средств - от 1 до 2 миллиардов, финансовое обеспечение рисков - от 100 до 200 миллионов рублей. Срок действия лицензии устанавливается в 10 лет.
Также у почтовых операторов появится возможность привлекать сторонние компании или индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок.
