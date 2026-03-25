Стали известны детали законопроекта о поддержке "Почты России"

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Законопроект о мерах господдержки "Почты России" предусматривает получение квитанций за ЖКУ на "Госуслугах", продажу безрецептурных лекарств в почтовых отделениях, запрет банкам на взимание комиссии, открытие маркетплейсами пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях и другое, рассказали в Минцифры РФ.

Ранее в среду министерство сообщило, что направило в правительство законопроект о мерах поддержки " Почты России ", он в том числе направлен на расширения доступных для граждан сервисов и модернизации почтовой отрасли.

Так, законопроект переводит доставку коммунальных квитанций в электронную форму на "Госуслугах", но для пенсионеров и других льготных категорий, а также пользователей без учетной записи сохранятся бумажные. В свою очередь граждане будут получать электронные уведомления об отправлениях на "Госуслуги" вместо бумажных с согласия пользователя.

"Почта России" получит право доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах, но доступ у управляющих компаний сохранится. Кроме того, компания станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу - речь идет о тех случаях, когда по закону документы можно получать на "Госуслугах" или по электронной почте.

Законопроект предусматривает и запрет банкам взимать комиссию с граждан при оплате услуг в отделениях почтовой связи, а маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, обязаны открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда.

На платежных документах за ЖКУ "Почта" сможет размещать рекламу, появится четкое определение понятия "посылка" - это вложение весом до 20 килограммов.

Также "Почта России" сможет продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях, а правительство определит перечень разрешенных препаратов и условия их реализации. В свою очередь комиссию за доставку пенсий, пособий и социальных выплат предлагается повысить до 1,5% с 1,17%, но это не затронет граждан, оплата комиссий лежит на Социальный фонд России

Разработаны и новые требования для почтовых операторов: уставный капитал должен составлять не менее 5 миллионов рублей, объем собственных средств - от 1 до 2 миллиардов, финансовое обеспечение рисков - от 100 до 200 миллионов рублей. Срок действия лицензии устанавливается в 10 лет.