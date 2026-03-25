Минцифры рассказало о новых требованиях к почтовым операторам

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Законопроект о поддержке "Почты России" меняет лицензионные требования к почтовым операторам: уставный капитал должен составлять не менее 5 миллионов рублей, объем собственных средств - от 1 до 2 миллиардов рублей, финансовое обеспечение рисков - от 100 до 200 миллионов рублей, сообщили в Минцифры.

Ранее в среду Минцифры РФ сообщило, что направило в правительство законопроект о мерах поддержки "Почты России", он в том числе направлен на расширения доступных для граждан сервисов и модернизации почтовой отрасли.

"Для повышения надежности рынка почтовой доставки меняются лицензионные требования. Теперь уставный капитал операторов почтовой связи должен составлять не менее 5 миллионов рублей, объем собственных средств - от 1 до 2 миллиардов рублей, финансовое обеспечение рисков - от 100 до 200 миллионов рублей. Срок действия лицензии устанавливается в 10 лет", - сообщили в министерстве.

Также вносятся изменения о дифференцированной госпошлине за лицензирование почтовой деятельности: для федерального уровня - 100 миллионов рублей, регионального - 10 миллионов рублей, местного - 1 миллион рублей. С "Почты России" госпошлина не взимается, отметили там.