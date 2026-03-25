https://ria.ru/20260325/minpromtorg-2082846624.html
Минпромторг рассказал о кадровой потребности в гражданской промышленности
Российской гражданской промышленности до 2030 года необходимо более 2,2 миллиона человек, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T15:20:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Минпромторг: гражданской промышленности до 2030 г нужно более 2,2 млн человек
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российской гражданской промышленности до 2030 года необходимо более 2,2 миллиона человек, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"По данным Минпромторга России
, кадровая потребность промышленности до 2030 года в гражданских отраслях составляет более 2,2 млн человек, среди которых 653 тыс. специалистов с высшим образованием и более 1,5 млн человек со средним профессиональным образованием", - сказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что на сегодня в России в обрабатывающей промышленности занято 10,3 миллионов человек. В оптовой и розничной торговле занято 10,7 миллионов человек.
В ведомстве добавили, что потребность предприятий ОПК в кадрах до 2030 года составляет более 237 тысяч человек, среди которых 122 тысячи специалистов с высшим образованием, 114 тысяч человек со средним профессиональным образованием.
В январе текущего года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов
сообщал в интервью РИА Новости, что около 380 тысяч человек планируется подготовить в рамках национальных проектов, которые курирует Минпромторг РФ по технологическому лидерству.