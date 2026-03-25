Минпромторг рассказал о кадровой потребности в гражданской промышленности

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российской гражданской промышленности до 2030 года необходимо более 2,2 миллиона человек, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.

"По данным Минпромторга России , кадровая потребность промышленности до 2030 года в гражданских отраслях составляет более 2,2 млн человек, среди которых 653 тыс. специалистов с высшим образованием и более 1,5 млн человек со средним профессиональным образованием", - сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что на сегодня в России в обрабатывающей промышленности занято 10,3 миллионов человек. В оптовой и розничной торговле занято 10,7 миллионов человек.

В ведомстве добавили, что потребность предприятий ОПК в кадрах до 2030 года составляет более 237 тысяч человек, среди которых 122 тысячи специалистов с высшим образованием, 114 тысяч человек со средним профессиональным образованием.