Минстрой проработает вопрос о дифференцированной ставке льготной ипотеки - РИА Новости, 25.03.2026
10:27 25.03.2026 (обновлено: 10:44 25.03.2026)
Минстрой проработает вопрос о дифференцированной ставке льготной ипотеки
Минстрой проработает вопрос о дифференцированной ставке льготной ипотеки - РИА Новости, 25.03.2026
Минстрой проработает вопрос о дифференцированной ставке льготной ипотеки
Минфин и Минстрой РФ до 1 июля должны проработать предложения о введении дифференцированной по количеству детей ставки по семейной ипотеке, говорится в... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T10:27:00+03:00
2026-03-25T10:44:00+03:00
россия
михаил мишустин
анатолий аксаков
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
госдума рф
россия
россия, михаил мишустин, анатолий аксаков, министерство финансов рф (минфин россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Анатолий Аксаков, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Госдума РФ
Минстрой проработает вопрос о дифференцированной ставке льготной ипотеки

Минстрой проработает вопрос о дифференцированной ставке ипотеки по числу детей

Строительство новых домов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Минфин и Минстрой РФ до 1 июля должны проработать предложения о введении дифференцированной по количеству детей ставки по семейной ипотеке, говорится в сообщении правительства.
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил поручения по итогам ежегодного отчёта правительства в Госдуме. На самом отчете он говорил, что прорабатываются различные варианты по модернизации семейной ипотеки, включая дифференцированные ставки.
"Минфину и Минстрою поставлена задача до 1 июля проработать предложения о введении дифференцированного подхода к семейной ипотеке, при котором ставка будет зависеть от количества детей в семье", - сообщил кабмин.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее в интервью РИА Новости говорил, что обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10% или 12%, где один ребенок.
РоссияМихаил МишустинАнатолий АксаковМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Госдума РФ
 
 
