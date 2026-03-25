Группу незаконных мигрантов, выявленных в ДНР, выдворят из России

ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Из России выдворят 20 мигрантов, незаконно проживавших в ДНР, сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики.

"В результате отработки стражи правопорядка выявили 84 административных правонарушения в сфере миграции, в том числе 62 факта нарушения правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства. Принято 20 решений о выдворении за пределы Российской Федерации", — говорится в релизе.

В ведомстве уточнили, что во время рейдов обнаружили десять мигрантов, работавших незаконно, шесть фактов фиктивной постановки иностранцев на учет и два случая использования поддельных миграционных карт.