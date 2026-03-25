В московском метро рассказали, что будет за просмотр видео без наушников - РИА Новости, 25.03.2026
04:01 25.03.2026 (обновлено: 10:38 25.03.2026)
В московском метро рассказали, что будет за просмотр видео без наушников
В московском метро рассказали, что будет за просмотр видео без наушников

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка на платформе станции "Хорошевская" московского метрополитена
Девушка на платформе станции "Хорошевская" московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Слушать музыку и смотреть видео в метро необходимо в наушниках, за нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
"Московский метрополитен заботится о безопасности и комфорте пассажиров во время поездок. Согласно правилам пользования Московского метрополитена прослушивать аудиозаписи и аудиотрансляции без наушников, а также просматривать видеозаписи и видеотрансляции без наушников запрещено", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что такая мера необходима для обеспечения комфорта всех пассажиров.
"При этом за нарушение предусмотрена административная ответственность: штраф в размере 1000 рублей. Фиксируют нарушение и выписывают штраф сотрудники ГКУ "Организатор перевозок", - добавили в пресс-службе.
