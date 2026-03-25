21:15 25.03.2026 (обновлено: 22:41 25.03.2026)
Машков попросил разрешить ставить спектакли без разрешения наследников
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Народный артист РФ Владимир Машков попросил президента России Владимира Путина разрешить ставить постановки спектаклей по книгам без разрешения наследников, которые не являются авторами.
В ходе заседания Совета по культуре он рассказал главе государства, что некоторые покинувшие Россию наследники великих авторов запрещают ставить спектакли на основе литературных произведений их предков.
"Просим вас дать поручение рассмотреть этот сложный вопрос и представить предложения по изменению действующего законодательства, чтобы мы могли ставить спектакли и использовать произведения литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами", - сказал Машков.
Он уточнил, что это необходимо в тех случаях, если наследник запрещает использование таких произведений в России, не отвечает на запросы или ставит заведомо невыполнимые для театра условия. По его словам, нужно также предусмотреть все полагающиеся наследникам выплаты.
