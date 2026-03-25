Якутского депутата лишили мандата после внесения его в реестр иноагентов

УЛАН-УДЭ, 25 мар — РИА Новости. Депутаты Государственного собрания Якутии лишили полномочий депутата Александра Иванова* после включения его в список иноагетов, сообщила пресс-служба парламента.

"На очередном пленарном заседании Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) принято решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата седьмого созыва Александра Игнатьевича Иванова*. Основанием для прекращения полномочий послужило включение народного депутата в реестр иностранных агентов Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2026 года", — говорится в релизе.

На прошлом заседании депутаты решили обратиться в прокуратуру, МВД и Минюст республики после высказывания Иванова, которое посчитали вызывающим опасения.

Согласно распоряжению Министерства юстиции, Иванова* включили в реестр за фейки об органах публичной власти России и взаимодействие с другими иностранными агентами и нежелательной организацией.