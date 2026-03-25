Якутского депутата лишили мандата после внесения его в реестр иноагентов
Якутского депутата лишили мандата после внесения его в реестр иноагентов - РИА Новости, 25.03.2026
Якутского депутата лишили мандата после внесения его в реестр иноагентов
Депутаты Государственного собрания Якутии лишили полномочий депутата Александра Иванова* после включения его в список иноагетов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T06:36:00+03:00
2026-03-25T06:36:00+03:00
2026-03-25T12:05:00+03:00
https://ria.ru/20260129/deputat-2071021694.html
Якутского депутата лишили мандата после внесения его в реестр иноагентов
Якутского депутата Иванова лишили мандата после внесения его в реестр иноагентов
УЛАН-УДЭ, 25 мар — РИА Новости. Депутаты Государственного собрания Якутии лишили полномочий депутата Александра Иванова* после включения его в список иноагетов, сообщила пресс-служба парламента.
"На очередном пленарном заседании Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) принято решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата седьмого созыва Александра Игнатьевича Иванова*. Основанием для прекращения полномочий послужило включение народного депутата в реестр иностранных агентов Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2026 года", — говорится в релизе.
На прошлом заседании депутаты решили обратиться в прокуратуру, МВД и Минюст республики после высказывания Иванова, которое посчитали вызывающим опасения.
Согласно распоряжению Министерства юстиции, Иванова* включили в реестр за фейки об органах публичной власти России и взаимодействие с другими иностранными агентами и нежелательной организацией.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.