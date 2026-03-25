Лукашенко прибыл в Пхеньян

МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
Президент Белоруссии этой ночью вылетел из Минска в КНДР.
В свою очередь агентство Белта сообщило, что Лукашенко в Пхеньяне посетил Кымсусанский дворец Солнца и почтил память руководителей КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Один из основных залов Кымсусанского дворца Солнца - холл со статуями двух руководителей. Тела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира лежат в "залах бессмертия" в саркофагах. "Кымсусан" в переводе с корейского языка означает "гора, вышитая золотом". Мемориал посвящен бессмертию вождей, является символом достоинства нации и считается вечной святыней.
Агентство напоминает, что Лукашенко и Ким Чен Ын уже встречались в сентябре 2025 года в Пекине, где присутствовали на параде в числе приглашенных зарубежных лидеров. Тогда лидер КНДР пригласил президента Белоруссии посетить его страну в любое удобное время.
Визит проходит 25-26 марта по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.
Как сообщала пресс-служба белорусского президента, центральным мероприятием визита станут переговоры лидеров двух государств. Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты, уточнила пресс-служба. Предстоящий визит призван укрепить договорно-правовую базу взаимодействия и способствовать активизации двусторонних связей, отметили в пресс-службе.