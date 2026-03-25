Лукашенко прибыл в Пхеньян

08:38 25.03.2026 (обновлено: 09:59 25.03.2026)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. РИА Новости, 25.03.2026
© Пул Первого
МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в КНДР, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
«
"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 25 марта прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику", - говорится в сообщении.
Как уточнил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram -канал " Пул Первого", Лукашенко находится в Пхеньяне.
Президент Белоруссии этой ночью вылетел из Минска в КНДР.
В свою очередь агентство Белта сообщило, что Лукашенко в Пхеньяне посетил Кымсусанский дворец Солнца и почтил память руководителей КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Один из основных залов Кымсусанского дворца Солнца - холл со статуями двух руководителей. Тела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира лежат в "залах бессмертия" в саркофагах. "Кымсусан" в переводе с корейского языка означает "гора, вышитая золотом". Мемориал посвящен бессмертию вождей, является символом достоинства нации и считается вечной святыней.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
США не ставят цель оторвать Белоруссию от России, заявил Лукашенко
20 марта, 15:07
Агентство напоминает, что Лукашенко и Ким Чен Ын уже встречались в сентябре 2025 года в Пекине, где присутствовали на параде в числе приглашенных зарубежных лидеров. Тогда лидер КНДР пригласил президента Белоруссии посетить его страну в любое удобное время.
Визит проходит 25-26 марта по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына.
Как сообщала пресс-служба белорусского президента, центральным мероприятием визита станут переговоры лидеров двух государств. Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты, уточнила пресс-служба. Предстоящий визит призван укрепить договорно-правовую базу взаимодействия и способствовать активизации двусторонних связей, отметили в пресс-службе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Лукашенко объяснил, почему он выгодный президент для белорусов
20 марта, 18:52
 
