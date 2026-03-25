Лукашенко прибыл в Пхеньян

"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 25 марта прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику", - говорится в сообщении.

Как сообщала пресс-служба белорусского президента, центральным мероприятием визита станут переговоры лидеров двух государств. Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты, уточнила пресс-служба. Предстоящий визит призван укрепить договорно-правовую базу взаимодействия и способствовать активизации двусторонних связей, отметили в пресс-службе.