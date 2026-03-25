Сотрудники заповедника ограничили доступ к помещениям Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Представители национального заповедника "Киево-Печерская лавра" самовольно срезали и заменили замки в некоторых помещениях лавры, ограничив доступ к имуществу монастыря канонической Украинской православной церкви, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ.

Чекман 17 февраля сообщил, что сотрудники заповедника "Киево-Печерская лавра" срезают замки с Крестовоздвиженского и Теплого храмов Нижней лавры и блокируют к ним доступ монахов. Украинский Союз православных журналистов сообщал, что министерство культуры Украины намерено до 23 февраля блокировать доступ ко всем храмам Киево-Печерской лавры и передать их в собственность раскольнической ПЦУ.

"Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" продолжает совершать противоправные действия, направленные на фактическое выселение монастыря. Письмом от 24 марта заповедник требует освободить корпус № 42 и вывезти имущество, освободить второй этаж корпуса №41 и передать ключи. Сегодня представителями заповедника были самовольно срезаны и заменены замки в помещениях, что фактически является силовым ограничением доступа к имуществу монастыря", - написал Чекман в своем Telegram-канале.

По его словам, таким образом были нарушены права монастыря и монахов на пользование имуществом, осуществление религиозной деятельности. "Без решения суда, вступившего в законную силу, любое выселение является противоправным. Имеют место признаки самоуправства. Замена замков является прямым незаконным вмешательством во владение имуществом", - добавил Чекман.