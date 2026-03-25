СМИ: экономический курс США провоцирует рост цен в стране

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Миллионы американцев столкнулись с острым кризисом доступности из-за резкого роста расходов на жилье и продукты питания на фоне растущей пропасти между богатым и бедными в США, сообщает телеканал NBC News

"В то время как фондовый рынок достигал рекордных максимумов, кризис доступности усугублялся для низкооплачиваемых работников, чья реальная заработная плата в 2025 году упала на 0,3% с учетом инфляции", - пишет телеканал.

Наибольший удар по бюджетам американцев наносит рост стоимости жилья, продуктов и коммунальных услуг, которые в январе 2026 года подорожали на 6,1%. На фоне этого уровень нехватки продовольствия в США подскочил до 16%, фактически нивелируя любые позитивные макроэкономические показатели для рядовых граждан, отмечает телеканал.

Введение новых торговых пошлин обернулось для американских потребителей фактическим "налогом на потребление", который напрямую снижает их покупательную способность. Как отмечает телеканал, вместо обещанного протекционистского эффекта, дополнительные издержки перекладываются на плечи обычных граждан, вынужденных платить больше за импортные товары первой необходимости.