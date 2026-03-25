Песков сравнил ситуацию с планом по Ирану с урегулированием на Украине - РИА Новости, 25.03.2026
13:16 25.03.2026 (обновлено: 13:33 25.03.2026)
Песков сравнил ситуацию с планом по Ирану с урегулированием на Украине
Песков сравнил ситуацию с планом по Ирану с урегулированием на Украине - РИА Новости, 25.03.2026
Песков сравнил ситуацию с планом по Ирану с урегулированием на Украине
Ситуация с публикациями пунктов мирного плана по Ирану напоминает чехарду с сообщениями об украинском урегулировании, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T13:16:00+03:00
2026-03-25T13:33:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
дмитрий песков
военная операция сша и израиля против ирана
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063286575_0:88:2980:1764_1920x0_80_0_0_d63e6ce52e11bb1be9ca3feb1af5aef7.jpg
https://ria.ru/20260325/vashington-2082706534.html
https://ria.ru/20260325/iran-2082768246.html
иран
россия
москва
украина
сша
в мире, иран, россия, москва, дмитрий песков, военная операция сша и израиля против ирана, украина, владимир путин, сша, стив уиткофф
В мире, Иран, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Военная операция США и Израиля против Ирана, Украина, Владимир Путин, США, Стив Уиткофф
Песков сравнил ситуацию с планом по Ирану с урегулированием на Украине

Песков сравнил ситуацию с планом по Ирану с чехардой с документом по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ситуация с публикациями пунктов мирного плана по Ирану напоминает чехарду с сообщениями об украинском урегулировании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США направили Ирану мирный план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, состоящий из 15 пунктов.
"Вы помните чехарду с планами, с фигурированием разного количества пунктов планов вокруг украинского регулирования. Сейчас очень много, скажем так, параллелей можно по таким публикациям провести", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, получала ли Москва информацию о проекте мирного плана США от иранской стороны.
Песков отметил, что пока нет подтверждения от достоверных источников, нельзя делать какие-то выводы.
"Мы не знаем, насколько достоверны все эти сообщения", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В конце ноября 2025 года администрация США заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. Затем СМИ сообщали, что предлагаемый США план по Украине после переговоров американцев с украинцами и европейцами был сокращен с 28 до 19 пунктов.
В декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Их визит был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
В миреИранРоссияМоскваДмитрий ПесковВоенная операция США и Израиля против ИранаУкраинаВладимир ПутинСШАСтив Уиткофф
 
 
