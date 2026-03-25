Актер Котрелев страдал от панкреатита
Актер, сценарист и режиссер Тихон Котрелев, известный по работам в сериалах "Тихий Дон", "Хирург", "13 клиническая. Начало", в последние месяцы не жаловался на... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T18:37:00+03:00
РИА Новости: актер Котрелев не жаловался на здоровье, но страдал от панкреатита
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Актер, сценарист и режиссер Тихон Котрелев, известный по работам в сериалах "Тихий Дон", "Хирург", "13 клиническая. Начало", в последние месяцы не жаловался на здоровье, но при этом страдал от панкреатита, рассказали РИА Новости в его окружении.
Котрелев скончался в возрасте 49 лет после продолжительной болезни, ранее сообщил сын артиста Петр.
"Виделись мы около года назад. В последнее время мы периодически созванивались и списывались. Он никогда не жаловался ни на что. Знаю, что поддерживал свое здоровье, но у него были проблемы с поджелудочной железой - панкреатит", - сказал собеседник агентства.
Источник из окружения артиста уточнил, что о месте и дате прощания будет известно позднее.
Ранее СМИ сообщали, что актер не выходил на связь на протяжении нескольких дней. После его госпитализировали в психиатрическую больницу.