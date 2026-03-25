Актер Котрелев страдал от панкреатита

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Актер, сценарист и режиссер Тихон Котрелев, известный по работам в сериалах "Тихий Дон", "Хирург", "13 клиническая. Начало", в последние месяцы не жаловался на здоровье, но при этом страдал от панкреатита, рассказали РИА Новости в его окружении.

Котрелев скончался в возрасте 49 лет после продолжительной болезни, ранее сообщил сын артиста Петр.

"Виделись мы около года назад. В последнее время мы периодически созванивались и списывались. Он никогда не жаловался ни на что. Знаю, что поддерживал свое здоровье, но у него были проблемы с поджелудочной железой - панкреатит", - сказал собеседник агентства.

Источник из окружения артиста уточнил, что о месте и дате прощания будет известно позднее.