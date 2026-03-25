Умер актер Тихон Котрелев

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российский актер, сценарист и режиссер Тихон Котрелев, известный по работам в сериалах "Тихий Дон", "Хирург", "13 клиническая. Начало", скончался в возрасте 49 лет после продолжительной болезни, сообщил сын артиста Петр Котрелев.

"Сегодня умер мой любимый папочка, Тиша, Тихон Николаевич Котрелев. После долгой и сложной болезни. Ему было всего 49 лет. Замечательный, добрый, тонкий и невероятно любящий человек. Очень красивый и внешне и внутренне", - написал он в своих соцсетях.

Сын Котрелева после кончины отца призвал всех беречь друга друга. "Любой разговор может оказаться последним", - подчеркнул он.