В Госдуме прогнозируют рост популярности КНДР у российский туристов
Интерес к КНДР как к нестандартному туристическому направлению может привести к увеличению поездок россиян в эту страну на 20-40% в 2026 году, заявил... РИА Новости, 25.03.2026
Депутат Кривоносов: популярность КНДР у российских туристов может вырасти на 40%
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Интерес к КНДР как к нестандартному туристическому направлению может привести к увеличению поездок россиян в эту страну на 20-40% в 2026 году, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
В декабре 2025 года в интервью РИА Новости глава Минприроды
РФ Александр Козлов рассказал о том, что Россия и КНДР
разрабатывают новые совместные туристические программы.
"Мы действительно видим эффект "низкой базы" и растущий интерес к новым, нестандартным направлениям. Если в 2024 году это было чуть больше одной тысячи поездок, а в 2025 - порядка 5 тысяч, то по итогам 2026 года можно ожидать рост в пределах 20–40%, то есть ориентир - 6-7 тысяч туристов", - сказал интернет-изданию "Лента.ру"
депутат.
Кривоносов
отметил, что существуют и сдерживающие факторы, к которым относятся ограниченное количество туров и пропускная способность направления, визовые и административные процедуры, а также инфраструктурные ограничения. Кроме того, по словам депутата, самостоятельный туризм в КНДР невозможен, так как все поездки организуют аккредитованные туроператоры.
По мнению зампредседателя комитета, поездки в КНДР - уникальный туристический продукт, интерес к которому повышается за счет "закрытости" страны, ее уникальным общественной модели, истории и архитектуры.
Кривоносов подчеркнул, что туры в КНДР также привлекают путешественников четкими программами и понятной логистикой. При этом гостям страны важно соблюдать правила поведения, внимательно относясь к предварительному инструктажу.