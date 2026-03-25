Пациент клиники в Кемерово рассказал, как санитары сломали ему ребра

КЕМЕРОВО, 25 мар – РИА Новости. Мужчина, лечившийся от алкоголизма в наркоклинике в Кемерово, где умер пациент, рассказал РИА Новости, что санитары сломали ему два ребра, когда пылись привязать его к кровати.

По словам собеседника, он проходил лечение от алкоголизма в кемеровской клинике "Свобода" в конце прошлого года. Информацию о медучреждении нашла его жена в интернете.

"Ну, запил. Жена вызвала, они по телефону сказали, что прокапаем на дому, а потом сказали - на дому никак: "Давайте мы заберем". Забрали. Ну, сначала просили пять тысяч, чтобы на дому откапать, а когда забрали, сказали, что надо тридцать с лишним тысяч. И пока не заплатите, не выпустим. Я там уже начал ругаться, выпускайте, что это такое. Все-таки в России живем. Нет, привязали к кровати, сломали два ребра при этом", - сказал мужчина, добавив, что даже обращался с заявлением в полицию, но его не приняли.

Он отметил, что в клинике был только один раз и видел там пять-шесть сотрудников, в основном санитаров, а пациентов - около тридцати. По его словам, медработники вкололи ему какой-то психотропный препарат, от которого он себя очень плохо чувствовал.

"Укололи. Ты вроде дня три не пьешь, а ты встать не можешь. Тебя шатает, болтает, голова кружится", - отметил бывший пациент клиники.