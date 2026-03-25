Титов рассказал, какой российский продукт чаще всего подделывают в Китае

Титов: из российских продуктов в Китае чаще всего подделывают колбасу
БОАО (Китай), 25 мар – РИА Новости. Из российских продуктов в Китае чаще всего подделывают колбасу, рассказал журналистам председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Я наблюдаю, что подделывают больше всего колбасу, особенно копченные колбасы, которые мы все очень любим, сильно отличаются от того, что предлагают в Китае", - сказал Титов
на площадке Азиатского форума в Боао, отвечая на вопрос РИА Новости о подделках российских товаров в Китае
.
В то же время Титов добавил, что такая продукция не совсем является "подделкой" в привычном смысле слова, так как в описании товара все же указан местный китайский завод-производитель.
Кроме того, по словам Титова, часто подделываются под российские товары мед и кондитерские изделия.
"Интерес к российским продуктам в Китае огромный, не было бы столько магазинов с российскими товарами, и китайские граждане не подделывали бы наши товары, если бы не было спроса", - добавил он.
Ранее заместитель генерального директора Центра поддержки предпринимательства Приморского края
Леонид Канин заявил РИА Новости, что китайские власти помогают экспортерам из России
бороться с попытками подделок их товаров на рынке КНР.
В Китае сегодня стремительно набирает популярность продукция из России. Во многих городах по всей стране открылись торговые точки, продающие продукцию под вывеской "товары из России". Однако в некоторых магазинах под видом российской продается контрафакт или продукция, произведенная не в РФ. Ранее посольство России в Китае призвало китайских потребителей быть внимательными при выборе российских товаров, чтобы не купить подделки, которые продаются в некоторых магазинах на территории Китая под видом продукции из РФ.
Азиатский форум в Боао, который также неформально называют "восточным Давосом", во вторник начал работу на южном китайском острове Хайнань
. В этом году он продлится до 27 марта под темой "Формирование общего будущего: новая динамика, новые возможности, новое сотрудничество".