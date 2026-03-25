Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Кипр требует от Британии пересмотра соглашения по авиабазам - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/kipr-2082742966.html
СМИ: Кипр требует от Британии пересмотра соглашения по авиабазам
Кипр требует от Великобритании пересмотра соглашения, в соответствии с которым Лондон сохраняет на острове две военные базы, и хочет новых гарантий... РИА Новости, 25.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077888426_0:48:3026:1750_1920x0_80_0_0_a60956eff96c18de1e4a5f9428334dfb.jpg
https://ria.ru/20260322/posol-2082217114.html
https://ria.ru/20260321/britaniya-2082185742.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077888426_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7c7cd218f24aee97510bee59641db2c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Telegraph: Кипр требует от Британии пересмотра соглашения по авиабазам

© REUTERS / Yiannis KourtoglouСамолет покидает базу ВВС Великобритании Акротири на Кипре
Самолет покидает базу ВВС Великобритании Акротири на Кипре - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© REUTERS / Yiannis Kourtoglou
Самолет покидает базу ВВС Великобритании Акротири на Кипре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Кипр требует от Великобритании пересмотра соглашения, в соответствии с которым Лондон сохраняет на острове две военные базы, и хочет новых гарантий безопасности, сообщает британская газета Telegraph.
Британские заморские территории, где находятся военные базы "Акротири" и "Декелия", сохранились на острове после получения Кипром независимости в 1960 году. Президент Кипра Никос Христодулидис называл их существование "пережитком колониализма".
"Кипр потребовал новых и улучшенных британских гарантий безопасности после атаки иранского дрона на военные базы Британии, (расположенные - ред.) на стратегическом острове... Никосия сразу после окончания войны в Иране хочет пересмотра мер безопасности, изложенных в договоре от 1960 года, по которому были созданы суверенные авиабазы", - говорится в материале издания.
По данным газеты, 21 марта президент Кипра провел долгий телефонный разговор с британским премьером Киром Стармером, в ходе которого потребовал переговоров. Как сообщает Telegraph, Кипр не настаивает на том, чтобы Лондон отказался от военных баз. Отмечается, что Никосия может попросить предоставлять больше информации и проводить больше консультаций в отношении возможных миссий, перебросок техники и войск, а также рисков безопасности.
Как пишет газета, министерство обороны Британии заявило, что статус военных баз обсуждению не подлежит.
"Суверенные зоны военных баз никогда не были частью республики Кипр, поскольку, когда Кипр стал независимым в 1960 году, принадлежность этих зон Британии была сохранена. Мы не планируем это менять", - приводит издание слова представителя МО.
Как отмечает газета, достигнутые соглашения предполагают, что Британия, Кипр, Греция и Турция должны советоваться и сотрудничать по вопросу совместной обороны острова, однако на практике это происходит редко. По данным Telegraph, в Никосии считают, что действующие договоренности больше не подходят для нынешнего времени.
Пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил 2 марта, что по базе ВВС Великобритании "Акротири" был нанесен удар беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Позднее были перехвачены два дрона, направлявшиеся к данной базе.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала