17:47 25.03.2026
Киев не пускает Еврокомиссию к "Дружбе", заявил Фицо
Киев не пускает Еврокомиссию к "Дружбе", заявил Фицо
Киев не пускает комиссию к нефтепроводу "Дружба", никаких сроков восстановления его работы не установлено, Еврокомиссия в этой ситуации выглядит просто смешно... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T17:47:00+03:00
Фицо: Киев не пускает комиссию к "Дружбе", ЕК в этой ситуации выглядит смешно

БРАТИСЛАВА, 25 мар - РИА Новости. Киев не пускает комиссию к нефтепроводу "Дружба", никаких сроков восстановления его работы не установлено, Еврокомиссия в этой ситуации выглядит просто смешно из-за своей неспособности повлиять на ситуацию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Фицо во вторник заявил, что Европейская комиссия не давит на Владимира Зеленского в вопросе восстановления работы нефтепровода "Дружба", потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл.
«
"Принимаем к сведению информацию о том, что украинская сторона отказывается пустить членов инспекционной группы посмотреть на то, что на самом деле случилось в Бродах (место предполагаемого повреждения "Дружбы" - ред.). Это уже намекает на что-то. Для меня уже начинает выглядеть смешно глава Европейской комиссии и вся Европейская комиссия, раз так со всей Европейской комиссией обращается Зеленский. Нефтепровод "Дружба" по-прежнему закрыт, никаких дат, которые бы говорили о начале его работы, не установлено", - сказал Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства в среду.
Киев остановил транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которой - шантаж.
