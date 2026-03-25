Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ в Курской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 25.03.2026 (обновлено: 15:27 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/khinshteyn-2082845981.html
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ в Курской области
КУРСК, 25 мар – РИА Новости. Трое пострадавших от удара ВСУ в Хомутовском районе Курской области находятся в тяжелом состоянии, 11 – в состоянии средней степени тяжести, сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем канале в Max.
"Сегодня по моему поручению исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Чепик навестил в Курской облбольнице курян, пострадавших вчера в Хомутовском районе. Всего различные травмы получили 14 человек: трое тяжелых, 11 - средней степени тяжести. К сожалению, еще один человек погиб. Его звали Валерий, ему было 55", - написал Хинштейн.
Глава региона отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Во вторник Хинштейн сообщал, что один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате удара ВСУ по Хомутовскому району. В среду губернатор уточнил, что число пострадавших возросло до 14 человек
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныАлександр Хинштейн
 
 
