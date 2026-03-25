"А против России?" Новое заявление Хегсета вызвало переполох в США

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис не согласился с заявлением главы Пентагона Пита Хегсета, что американские военные нанесли поражение Ирану.
"Пока наш министр войны хвастается о том, как великолепно мы справились с этими обветшалыми обычными Вооруженными силами Ирана, невольно возникает вопрос: как бы наши войска выдержали бой с настоящим равноценным противником — против российских или китайских сил?" — написал он в социальной сети X.
По мнению Дэвиса, Москва и Пекин внимательно наблюдают за действиями США на Ближнем Востоке.
"Подозреваю, что китайцы и россияне внимательно следят за этой войной и наверняка набираются уверенности, смотря на наше высокомерие и продемонстрированные ограничения наших возможностей, как в нападении, так и в обороне", — подытожил он.
Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.