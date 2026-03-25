https://ria.ru/20260325/kelin-2082953704.html
Министр обороны Британии придумал "невидимую руку" России, заявил Келин
2026-03-25T23:41:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
джон хили
андрей келин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020274223_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdd74b2e148528951562704844385ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020274223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d81e3feff23b9e9fd37107c40e3228f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Келин: министр обороны Британии сам придумал "невидимую руку" России в Иране
ЛОНДОН, 25 мар - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили сам придумал некую "невидимую руку" России в конфликте с Ираном и сделал об этом заявление, сказал посол России в Великобритании Андрей Келин.
Ранее Хили
заявил, что "невидимая рука" России
якобы помогает Ирану
в войне с США
.
"Господин Хили, ваш министр обороны, делает заявления, которые в основном придуманы им самим, без каких-либо знаний на этот счет", - сказал Келин
в интервью телеканалу Channel 4 в ответ на просьбу прокомментировать слова главы военного ведомства.
Он подчеркнул, что Россия подписала с Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, однако не заключила военный союз.
Дипломат также отверг заявления о том, что эскалация вокруг Ирана выгодна России из-за роста цен на нефть.
"В долгосрочной перспективе ситуация непредсказуема. Ее развитие зависит от продолжительности кризиса и его глубины. И, несмотря на все санкции и ограничения, мы, конечно, по-прежнему остаемся частью мировой экономики. И перебои с инвестициями, цепочками поставок и всем прочим также повлияют на нашу экономику", - подчеркнул Келин.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.