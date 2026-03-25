Министр обороны Британии придумал "невидимую руку" России, заявил Келин

ЛОНДОН, 25 мар - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили сам придумал некую "невидимую руку" России в конфликте с Ираном и сделал об этом заявление, сказал посол России в Великобритании Андрей Келин.

"Господин Хили, ваш министр обороны, делает заявления, которые в основном придуманы им самим, без каких-либо знаний на этот счет", - сказал Келин в интервью телеканалу Channel 4 в ответ на просьбу прокомментировать слова главы военного ведомства.

Он подчеркнул, что Россия подписала с Ираном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, однако не заключила военный союз.

Дипломат также отверг заявления о том, что эскалация вокруг Ирана выгодна России из-за роста цен на нефть.

"В долгосрочной перспективе ситуация непредсказуема. Ее развитие зависит от продолжительности кризиса и его глубины. И, несмотря на все санкции и ограничения, мы, конечно, по-прежнему остаемся частью мировой экономики. И перебои с инвестициями, цепочками поставок и всем прочим также повлияют на нашу экономику", - подчеркнул Келин.