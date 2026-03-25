VK Fest 2026 анонсировал лайнап фестиваля в Казани - РИА Новости, 25.03.2026
12:52 25.03.2026
VK Fest 2026 анонсировал лайнап фестиваля в Казани
VK Fest 2026 анонсировал лайнап фестиваля в Казани

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДевушки фотографируются на фестивале VK Fest 2025 в Москве
Девушки фотографируются на фестивале VK Fest 2025 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. VK Fest 2026 анонсировал первую волну артистов, которые выступят на фестивале в Казани 7 июня. В их числе — Татьяна Куртукова, группа "Сироткин", Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert. Список артистов будет пополняться.
VK Fest в Казани пройдет у Центра семьи "Казан" — одной из главных культурных достопримечательностей города и места, где регистрируют браки. На территории фестиваля будут работать несколько музыкальных сцен, на которых выступят знаменитые исполнители и представители локальных направлений. Программа фестиваля рассчитана на отдых всей семьей: гостей ждут тематические зоны с развлечениями для детей и взрослых, спортивные локации, зоны творчества, автограф-сессии с известными блогерами, конкурсы и розыгрыши призов.
"С нетерпением ждем возвращения в Казань! В прошлом году мы оценили, как был популярен наш семейный фестиваль в столице Татарстана — все 20 000 билетов были распроданы за два дня до события. В 2026 году на VK Fest снова выступят топовые российские звезды и местные колоритные артисты. Каждый зритель сможет найти того исполнителя, который будет интересен именно ему", — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.
VK Fest впервые прошел в Казани в 2025 году. На главной сцене выступили Баста, ZOLOTO, Элвин Грей, Юлия Савичева, "Комната культуры", Три дня дождя и ХЛЕБ. На отдельной сцене прозвучали песни на татарском языке в исполнении Нурминского, GAUGA, проекта "Хижина Музыканта" и Марата Яруллина.
Кроме Казани, VK Fest 2026 пройдёт 4-5 июля в Санкт-Петербурге, 11 июля в Сириусе и 18-19 июля в Москве. Взрослые и детские билеты на два фестивальных дня по специальным ценам early bird можно купить на официальном сайте события: vkfest.ru
 
