В двух омских населенных пунктах ввели карантин по бешенству

ОМСК, 25 мар - РИА Новости. В селе Заречное и деревне Давыдовка Омской области объявлен двухмесячный карантин из-за обнаружения очагов бешенства животных, соответствующий указ губернатора региона Виталия Хоценко размещен на портале правовой информации.

Карантин введен до 24 мая. На карантинных территориях действует ряд ограничительных мер, таких как запреты на самостоятельное лечение животных и посещение территорий посторонними лицами.