В двух омских населенных пунктах ввели карантин по бешенству

ОМСК, 25 мар - РИА Новости. В селе Заречное и деревне Давыдовка Омской области объявлен двухмесячный карантин из-за обнаружения очагов бешенства животных, соответствующий указ губернатора региона Виталия Хоценко размещен на портале правовой информации.
"Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства на территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Омский район, деревня Давыдовка, улица Солнечная, дом 5 и в границах территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Нововаршавский район, село Заречное, улица Патровская, дом 24" - указано в документе.
Карантин введен до 24 мая. На карантинных территориях действует ряд ограничительных мер, таких как запреты на самостоятельное лечение животных и посещение территорий посторонними лицами.
Ранее в этом году вирус бешенства был зафиксирован в Горьковском, Азовском, Одесском, Называевском и Марьяновском районах Омской области.