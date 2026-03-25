ВС разъяснил, как исчисляется срок владения жильем, купленным на маткапитал

Согласно налоговому кодексу РФ, в настоящее время доходы от продажи объекта недвижимости освобождаются от налогообложения, если он находился в собственности у налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения имуществом - пяти лет. При этом минимальный срок может составлять три года, если право собственности на недвижимое имущество получено физлицом в порядке наследования или по договору дарения от его члена семьи или близкого родственника, в результате приватизации, плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. При этом в собственности у гражданина на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество не должно находиться иного жилого помещения. При применении данного условия не учитывается недвижимое имущество, приобретенное данным лицом или его супругом в течение 90 дней до даты госрегистрации права собственности на проданное имущество.