ВС разъяснил, как исчисляется срок владения жильем, купленным на маткапитал

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Верховный суд России разъяснил, что минимальный предельный срок владения жильем, купленным на материнский капитал, исчисляется с даты использования маткапитала, сообщила пресс-служба ВС РФ.
Президиум ВС РФ под руководством Игоря Краснова утвердил тематический обзор судебной практики по рассмотрению судами общей юрисдикции споров, связанных с применением отдельных положений законодательства о налогах и сборах. В обзоре большая часть примеров направлена на защиту и поддержку налогоплательщиков - физических лиц.
"Верховный суд России также разъяснил, что минимальный предельный срок владения жилым помещением, приобретенным с использованием средств материнского (семейного) капитала, исчисляется с даты использования указанных средств членом семьи налогоплательщика - владельцем сертификата на маткапитал, а не с момента регистрации соответствующих прав в ЕГРН", - говорится в сообщении.
Минимальный предельный срок владения жильем учитывается с целью налогообложения при продаже недвижимости.
Согласно налоговому кодексу РФ, в настоящее время доходы от продажи объекта недвижимости освобождаются от налогообложения, если он находился в собственности у налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения имуществом - пяти лет. При этом минимальный срок может составлять три года, если право собственности на недвижимое имущество получено физлицом в порядке наследования или по договору дарения от его члена семьи или близкого родственника, в результате приватизации, плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. При этом в собственности у гражданина на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество не должно находиться иного жилого помещения. При применении данного условия не учитывается недвижимое имущество, приобретенное данным лицом или его супругом в течение 90 дней до даты госрегистрации права собственности на проданное имущество.
