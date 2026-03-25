ВС разъяснил, как исчисляется срок владения жильем, купленным на маткапитал
ВС разъяснил, как исчисляется срок владения жильем, купленным на маткапитал
Верховный суд России разъяснил, что минимальный предельный срок владения жильем, купленным на материнский капитал, исчисляется с даты использования маткапитала, РИА Новости, 25.03.2026
ВС: срок владения жильем исчисляется с даты использования маткапитала

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Верховный суд России разъяснил, что минимальный предельный срок владения жильем, купленным на материнский капитал, исчисляется с даты использования маткапитала, сообщила пресс-служба ВС РФ.
Президиум ВС РФ под руководством Игоря Краснова утвердил тематический обзор судебной практики по рассмотрению судами общей юрисдикции споров, связанных с применением отдельных положений законодательства о налогах и сборах. В обзоре большая часть примеров направлена на защиту и поддержку налогоплательщиков - физических лиц.
"Верховный суд России также разъяснил, что минимальный предельный срок владения жилым помещением, приобретенным с использованием средств материнского (семейного) капитала, исчисляется с даты использования указанных средств членом семьи налогоплательщика - владельцем сертификата на маткапитал, а не с момента регистрации соответствующих прав в ЕГРН", - говорится в сообщении.
Минимальный предельный срок владения жильем учитывается с целью налогообложения при продаже недвижимости.
Согласно налоговому кодексу РФ, в настоящее время доходы от продажи объекта недвижимости освобождаются от налогообложения, если он находился в собственности у налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения имуществом - пяти лет. При этом минимальный срок может составлять три года, если право собственности на недвижимое имущество получено физлицом в порядке наследования или по договору дарения от его члена семьи или близкого родственника, в результате приватизации, плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. При этом в собственности у гражданина на дату госрегистрации перехода права собственности на проданное имущество не должно находиться иного жилого помещения. При применении данного условия не учитывается недвижимое имущество, приобретенное данным лицом или его супругом в течение 90 дней до даты госрегистрации права собственности на проданное имущество.
