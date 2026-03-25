В Калининграде врачи восстановили кисть ребенка после взрыва снаряда

КАЛИНИНГРАД, 25 мар – РИА Новости. Врачи в Калининграде по частям собрали кисть ребенка, в руках которого взорвался снаряд, сообщила Врачи в Калининграде по частям собрали кисть ребенка, в руках которого взорвался снаряд, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

По информации ведомства, травму подросток получил во дворе частного дома после того, как попытался болгаркой распилить предмет цилиндрической формы, который оказался снарядом и от механического воздействия сдетонировал прямо у него в руках.

"Две сложных, ювелирно точных операции с разницей в несколько суток провели специалисты Детской областной больницы 13-летнему мальчику, чтобы сохранить левую кисть после взрывной травмы", - говорится в сообщении регионального минздрава.

Отмечается, что в медучреждение юный пациент поступил в шоковом состоянии. Изначально под угрозой была не только сохранность руки, но и сама жизнь ребенка. Врачи констатировали у него перелом нижней трети левого предплечья со смещением, раны левой голени и лба, но самым опасным стало травмирование левой кисти. Взрыв спровоцировал в ней множественные переломы костей и сильнейшее кровотечение, риск потери части конечности был весьма высок.

Пострадавшего без промедления прооперировали, операция длилась полтора часа.