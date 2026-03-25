В Испании украинца задержали по подозрению в шпионаже в Германии

МАДРИД, 25 мар - РИА Новости. Полиция Испании задержала в провинции Аликанте гражданина Украины по подозрению в шпионаже в Германии, говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
"Сотрудники национальной полиции во вторник задержали в одном из муниципалитетов провинции Аликанте гражданина Украины, на которого был выдан европейский ордер на арест и передачу (OEDE), выданный властями Германии. Задержанный обвиняется в предполагаемой шпионской деятельности по поручению лиц, находящихся в России", - говорится в сообщении.
По данным полиции, до переезда в Испанию задержанный якобы вел наблюдение на территории ФРГ за гражданином Германии, занимавшимся поставками беспилотников и технологических компонентов на Украину. Как уточняется, подозреваемый собирал чувствительную информацию как через социальные сети, так и путем непосредственного наблюдения. После этого он обосновался в Испании, где был установлен и задержан сотрудниками национальной полиции королевства.
Параллельно в Германии задержали вторую подозреваемую - гражданку Румынии, которая, по данным следствия, продолжила разведывательную деятельность после того, как первый фигурант покинул страну и уехал в Испанию.
В рамках совместной операции в обеих странах прошли обыски, изъяты электронные устройства и документы. Задержанный в Испании передан в распоряжение национальной судебной коллегии.