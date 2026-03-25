Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/ispanija-2082908683.html
В Испании украинца задержали по подозрению в шпионаже в Германии
в мире
испания
германия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150063/93/1500639315_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_8582d1ae0d9beaba5a63dc6b1b0c78c7.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150063/93/1500639315_38:0:2351:1735_1920x0_80_0_0_9e32771e2551bd446e548055e414bc6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Manu FernandezИспанские полицейские
Испанские полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 25 мар - РИА Новости. Полиция Испании задержала в провинции Аликанте гражданина Украины по подозрению в шпионаже в Германии, говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
«

"Сотрудники национальной полиции во вторник задержали в одном из муниципалитетов провинции Аликанте гражданина Украины, на которого был выдан европейский ордер на арест и передачу (OEDE), выданный властями Германии. Задержанный обвиняется в предполагаемой шпионской деятельности по поручению лиц, находящихся в России", - говорится в сообщении.

По данным полиции, до переезда в Испанию задержанный якобы вел наблюдение на территории ФРГ за гражданином Германии, занимавшимся поставками беспилотников и технологических компонентов на Украину. Как уточняется, подозреваемый собирал чувствительную информацию как через социальные сети, так и путем непосредственного наблюдения. После этого он обосновался в Испании, где был установлен и задержан сотрудниками национальной полиции королевства.
Параллельно в Германии задержали вторую подозреваемую - гражданку Румынии, которая, по данным следствия, продолжила разведывательную деятельность после того, как первый фигурант покинул страну и уехал в Испанию.
В рамках совместной операции в обеих странах прошли обыски, изъяты электронные устройства и документы. Задержанный в Испании передан в распоряжение национальной судебной коллегии.
В миреИспанияГерманияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала