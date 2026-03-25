В Белом доме высказались о плане из 15 пунктов по Ирану

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Сообщения американских СМИ о якобы плане из 15 пунктов, предложенном США Ирану, содержат много ложной информации, утверждает официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"План из 15 пунктов, который распространяется многими изданиями, содержит много дезинформации", - сказала Левитт.
Она подчеркнула, что в публикациях есть и соответствующие действительности части, но отказалась привести подробности.
Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация пока не подтверждалась Тегераном.
При этом США перебрасывают все больше сил в регион, в том числе туда направлены несколько тысяч морских пехотинцев, однако их миссия не разглашается.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.