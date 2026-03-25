Иран разрешает России использовать Ормузский пролив, заявил Аракчи

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран разрешил судам из дружественных стран, в том числе из России, проход через Ормузский пролив.
"Мы разрешили проход через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Пакистану и Ираку, а также другим государствам, которые мы считаем дружественными", - сказал министр, слова которого приводит ливанский спутниковый телеканал "Аль-Маядин". При этом он отметил, что в Тегеране не видят причин, чтобы разрешать проход через Ормузский пролив "вражеским судам".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.