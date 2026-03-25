23:11 25.03.2026
Иран пока не ведет переговоры с США по конфликту, заявил Аракчи
Иран пока не ведет переговоры с США по конфликту, заявил Аракчи
Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что власти страны пока не ведут переговоры с США по завершению конфликта в регионе, передает иранский телеканал Press... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T23:11:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
аббас аракчи
дональд трамп
марко рубио
военная операция сша и израиля против ирана
Иран пока не ведет переговоры с США по конфликту, заявил Аракчи

Аракчи: власти Ирана пока не ведут переговоры с США по завершению конфликта

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что власти страны пока не ведут переговоры с США по завершению конфликта в регионе, передает иранский телеканал Press TV.
"Аракчи добавил, что пока нет продолжающихся переговоров с США", - сообщает телеканал.
По данным телеканала, министр добавил, что США передают послания Тегерану через разных посредников, однако это не означает факт ведения переговоров.
Как добавило агентство Рейтер, глава иранского МИД уточнил, что иранские власти анализируют "предложение США по окончанию войны", однако они не планируют проводить переговоры с Вашингтоном.
"Аракчи заявил, что Иран требует окончательного завершения войны с выплатой компенсации за ущерб", - добавляет агентство.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что наряду с госсекретарем Марко Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и своим зятем Джаредом Кушнером участвует в переговорах с Ираном, которые, по его словам, возобновились в воскресенье и свидетельствуют о серьезном настрое Тегерана на поиск способа урегулирования конфликта. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
