Иран пока не ведет переговоры с США по конфликту, заявил Аракчи

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что власти страны пока не ведут переговоры с США по завершению конфликта в регионе, передает иранский телеканал Press TV.
"Аракчи добавил, что пока нет продолжающихся переговоров с США", - сообщает телеканал.
Как добавило агентство Рейтер, глава иранского МИД уточнил, что иранские власти анализируют "предложение США по окончанию войны", однако они не планируют проводить переговоры с Вашингтоном.
"Аракчи заявил, что Иран требует окончательного завершения войны с выплатой компенсации за ущерб", - добавляет агентство.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что наряду с госсекретарем Марко Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и своим зятем Джаредом Кушнером участвует в переговорах с Ираном, которые, по его словам, возобновились в воскресенье и свидетельствуют о серьезном настрое Тегерана на поиск способа урегулирования конфликта. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.