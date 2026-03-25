Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Ирана уничтожили все американские базы на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфакари, передает агентство Tasnim.
"Все базы США в регионе уничтожены, американские командиры и солдаты сбежали, укрывшись в убежищах за пределами баз, и мы разыскиваем их", — утверждает он.
Зольфакари также призвал всех жителей стран ближневосточного региона сообщать о местах укрытия военнослужащих США, а также "требовать их изгнания ради собственной безопасности".
В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране заявляют, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Сегодня газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".
Кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.