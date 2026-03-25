Гутерреш призвал США, Израиль и Иран положить конец конфликту

ООН, 25 мар - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш в среду призвал США и Израиль прекратить их атаки на Иран, а Тегеран - перестать наносить удары по соседним странам, не участвующим в конфликте.
"Мое послание Соединенным Штатам и Израилю заключается в том, что настало время положить конец войне, поскольку человеческие страдания усиливаются, число жертв среди гражданского населения растет, а глобальное экономическое воздействие становится все более разрушительным. Мое послание Ирану заключается в том, чтобы прекратить атаковать своих соседей, которые не являются сторонами конфликта", - сказал Гутерреш журналистам.
Он также отметил, что остановка коммерческого судоходства в Ормузском проливе из-за конфликта препятствует перевозкам нефти и удобрений в критический для мира момент.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.