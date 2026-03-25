Рейтинг@Mail.ru
Иран требует от США остановить агрессию, передают СМИ - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 25.03.2026 (обновлено: 17:30 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/iran-2082882086.html
Иран требует от США остановить агрессию, передают СМИ
Иран требует от США остановить агрессию, передают СМИ - РИА Новости, 25.03.2026
Иран требует от США остановить агрессию, передают СМИ
Иран требует от США установленных компенсаций за войну, гарантии того, что она не повторится, а также хочет международного признания власти Тегерана над... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T17:23:00+03:00
2026-03-25T17:30:00+03:00
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_f674d8a39e09f9ff9dab729119413648.jpg
https://ria.ru/20260325/vashington-2082706534.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_d497e84c4780eb3bf225094551cab8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тегеран (город)
Иран требует от США остановить агрессию, передают СМИ

Press TV: Иран требует от США дать гарантии неповторения войны

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 25 мар - РИА Новости. Иран требует от США установленных компенсаций за войну, гарантии того, что она не повторится, а также хочет международного признания власти Тегерана над Ормузским проливом, сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США направили Ирану мирный план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, состоящий из 15 пунктов. Иранские вещатель Press TV сообщил, что Иран отклонил предложение США по завершению конфликта, выдвинул свои пять условий для этого.
"Полная остановка агрессии и убийств, совершаемых врагом. Создание конкретных механизмов для того, чтобы война в отношении Исламской Республики не повторилась. Гарантированные и четко определенные выплаты за ущерб, понесенный в ходе войны, и репарации", - говорится в сообщении.
Кроме того, Тегеран требует от Вашингтона завершения войны "на всех фронтах и ​​для всех групп сопротивления" по всему региону и международное признание за Тегераном власти над Ормузским проливом и гарантий этого.
В миреИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала