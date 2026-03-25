Иран требует от США остановить агрессию, передают СМИ

ТЕГЕРАН, 25 мар - РИА Новости. Иран требует от США установленных компенсаций за войну, гарантии того, что она не повторится, а также хочет международного признания власти Тегерана над Ормузским проливом, сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США направили Ирану мирный план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, состоящий из 15 пунктов. Иранские вещатель Press TV сообщил, что Иран отклонил предложение США по завершению конфликта, выдвинул свои пять условий для этого.
"Полная остановка агрессии и убийств, совершаемых врагом. Создание конкретных механизмов для того, чтобы война в отношении Исламской Республики не повторилась. Гарантированные и четко определенные выплаты за ущерб, понесенный в ходе войны, и репарации", - говорится в сообщении.
Кроме того, Тегеран требует от Вашингтона завершения войны "на всех фронтах и для всех групп сопротивления" по всему региону и международное признание за Тегераном власти над Ормузским проливом и гарантий этого.