Рейтинг@Mail.ru
В Иране назвали пять условий для урегулирования с США - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 25.03.2026 (обновлено: 17:46 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/iran-2082878236.html
В Иране назвали пять условий для урегулирования с США
В Иране назвали пять условий для урегулирования с США - РИА Новости, 25.03.2026
В Иране назвали пять условий для урегулирования с США
Иран не принял предложения США по урегулированию конфликта и выдвинул собственные условия, передает телеканал Press TV со ссылкой на источник. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T17:10:00+03:00
2026-03-25T17:46:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
сша
бушерская аэс
ормузский пролив
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082624541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6655217b490b10b7d6ffd1432ac682cc.jpg
https://ria.ru/20260325/iran-2082691042.html
https://ria.ru/20260325/vashington-2082706534.html
иран
ближний восток
сша
ормузский пролив
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082624541_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8de0d27c6e155007a2a51d5d95fc978e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, ближний восток, сша, бушерская аэс, ормузский пролив, тегеран (город)
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Ближний Восток, США, Бушерская АЭС, Ормузский пролив, Тегеран (город)
В Иране назвали пять условий для урегулирования с США

Press TV: Иран отклонил предложения США по урегулированию и выдвинул свои

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс в Тегеране
Ракетный комплекс в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 25 мар — РИА Новости. Иран не принял предложения США по урегулированию конфликта и выдвинул собственные условия, передает телеканал Press TV со ссылкой на источник.
"Тегеран закончит войну, когда решит сделать это и когда его условия будут удовлетворены", — говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ перед вылетом из Уэст-Палм-Бич, Флорида - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
"Точка невозврата". Трамп начал двойную игру на Ближнем Востоке
Вчера, 08:00
По данным СМИ, Иран требует:
  • завершить конфликт "на всех фронтах и ​​для всех групп сопротивления" на Ближнем Востоке;
  • разработать конкретные механизмы, чтобы не допустить повторения войны;
  • гарантировать определенный размер выплат за ущерб, нанесенный исламской республике;
  • признать власть Тегерана над Ормузским проливом.
Сегодня газета NYT со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Штаты передали ИРИ план из 15 пунктов. Среди них — отказ Тегерана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Вашингтон предлагает снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер".
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на иранские объекты энергетики. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента страны Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Между бегством и капитуляцией: у Вашингтона не осталось выхода
Вчера, 08:00
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаБлижний ВостокСШАБушерская АЭСОрмузский проливТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала