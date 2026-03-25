В Иране назвали пять условий для урегулирования с США

ТЕГЕРАН, 25 мар — РИА Новости. Иран не принял предложения США по урегулированию конфликта и выдвинул собственные условия, передает телеканал Press TV со ссылкой на источник.
"Тегеран закончит войну, когда решит сделать это и когда его условия будут удовлетворены", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, Иран требует:
- завершить конфликт "на всех фронтах и для всех групп сопротивления" на Ближнем Востоке;
- разработать конкретные механизмы, чтобы не допустить повторения войны;
- гарантировать определенный размер выплат за ущерб, нанесенный исламской республике;
- признать власть Тегерана над Ормузским проливом.
Сегодня газета NYT со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Штаты передали ИРИ план из 15 пунктов. Среди них — отказ Тегерана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Вашингтон предлагает снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер".
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на иранские объекты энергетики. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента страны Мохаммада-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.