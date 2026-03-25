"Говорит сам с собой". Иран жестко ответил на слова Трампа о переговорах

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари жестко ответил на заявление президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Тегераном, передает Sky News.
"Тот, кто претендует на звание мировой сверхдержавы, уже давно бы выбрался из этой передряги, если бы мог", — заявил он.
Иран назвал условие для переговоров с США
Вчера, 09:26
По словам Зольфагари, стратегическая мощь США, о которой говорил глава Белого дома, превратилась в "стратегическую неудачу".
"Дошли ли ваши внутренние конфликты до той стадии, что вы ведете переговоры сами с собой?" — заключил он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Сегодня газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС "Бушер".