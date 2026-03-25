Тегеран не ведет переговоры с Вашингтоном, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 25.03.2026
09:47 25.03.2026 (обновлено: 10:59 25.03.2026)
Тегеран не ведет переговоры с Вашингтоном, заявил МИД Ирана
Тегеран не ведет переговоры с Вашингтоном, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 25.03.2026
Тегеран не ведет переговоры с Вашингтоном, заявил МИД Ирана
Иран не ведет переговоры с США, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T09:47:00+03:00
2026-03-25T10:59:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
вашингтон (штат)
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Тегеран не ведет переговоры с Вашингтоном, заявил МИД Ирана

Багаи заявил, что никаких переговоров между Ираном и США нет

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 мар - РИА Новости. Иран не ведет переговоры с США, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников утверждала, что Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по выходу из ближневосточного конфликта на фоне его усиливающегося влияния на экономику США.
Иран назвал условие для переговоров с США
"Нет никаких переговоров между Ираном и США, так же как их не было все эти 25 дней с начала незаконной войны против Ирана", - приводит слова Багаи телеканал India Today.
Официальный представитель МИД отметил, что опыт переговоров с США для Ирана является "катастрофическим".
Он также отметил, что многие страны в регионе и за его пределами связались с Ираном по поводу посредничества между Тегераном и Вашингтоном. На вопрос о возможном посредничестве Пакистана Багаи отметил, что у иранской стороны хорошие отношения с Исламабадом, глава МИД Ирана находится в контакте как с пакистанским коллегой, так и министрами других стран по поводу конфликта.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"Истечет кровью". СМИ раскрыли, какой удар от Ирана получила Украина
В миреИранСШАВашингтон (штат)Али ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
