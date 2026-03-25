Иран назвал условие для переговоров с США

ТЕГЕРАН, 25 мар — РИА Новости. Тегеран согласится на переговоры, когда Вашингтон прекратит враждебные действия против иранского народа, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"Пока не будет на то наша воля, ничто не вернется на круги своя. Эта воля возникнет тогда, когда мысль о действиях против иранского народа будет полностью вычищена из вашего грязного разума. Наше первое и последнее слово с самого первого дня было, есть и будет таково: такие, как мы, никогда не будут договариваться с подобными вам. Ни сейчас, ни когда-либо еще", — приводит его слова агентство Tasnim.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Сегодня газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС "Бушер".