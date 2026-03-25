Чиновники в Европе перестают называть конфликт в Иране не своим, пишут СМИ

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ряд европейских чиновников в частном порядке выступают против того, чтобы называть конфликт на Ближнем Востоке "не своим", учитывая его огромное влияние на Европу, пишет газета Financial Times.
«
"Некоторые европейские чиновники в частном порядке выступили против того, чтобы называть конфликт "не нашей войной", учитывая его огромное влияние на цены на нефть и газ, которые приводят к росту расходов для домохозяйств и предприятий по всей Европе", - пишет издание.
Как сообщил один из чиновников, многие европейские столицы находятся в контакте со странами Ближнего Востока, пострадавшими от конфликта, чтобы найти дипломатическое решение.
«
"Последствия - наши, поэтому конфликт - наш", - заявил чиновник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.