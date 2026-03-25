"Пыль в глаза": в ЕС предупредили о дерзкой провокации Трампа против Ирана
06:52 25.03.2026 (обновлено: 06:53 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/iran-2082753794.html
"Пыль в глаза": в ЕС предупредили о дерзкой провокации Трампа против Ирана
"Пыль в глаза": в ЕС предупредили о дерзкой провокации Трампа против Ирана - РИА Новости, 25.03.2026
"Пыль в глаза": в ЕС предупредили о дерзкой провокации Трампа против Ирана
Президент США Дональд Трамп разговорами о якобы переговорах с Ираном прикрывает переброску войск на Ближний Восток, такое мнение выразил кипрский журналист... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T06:52:00+03:00
2026-03-25T06:53:00+03:00
в мире, иран, ближний восток, сша, дональд трамп, мохаммад-багер галибаф, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Дональд Трамп, Мохаммад-Багер Галибаф, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Пыль в глаза": в ЕС предупредили о дерзкой провокации Трампа против Ирана

Христофору: Трамп переговорами отвлекает внимание от наземной операции в Иране

Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разговорами о якобы переговорах с Ираном прикрывает переброску войск на Ближний Восток, такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Трамп опять пустил пыль в глаза разговорами о переговорах, а сам тем временем, перебрасывает солдат. Это как с Зеленским, который просит перемирие перед очередным провальным наступлением", — сказал он.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Трамп призвал страны НАТО в большей степени вовлекаться в операцию в Иране
24 марта, 23:03
По мнению журналиста, единственная причина, по которой американскому лидеру понадобились переговоры, — это подготовка к наземной операции в Иране.
Вчера журналистка Fox News заявила, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Трамп заявил, что в переговорах с представителями Ирана не доверяет никому
24 марта, 21:45
Ранее Трамп рассказал, что наряду с Рубио, Вэнсом, Уиткоффом и Кушнером участвует в переговорах с Ираном, которые, по его словам, возобновились в воскресенье и свидетельствуют о серьезном настрое Тегерана на поиск способа урегулирования конфликта. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
США ведут переговоры с правильными людьми в Иране, утверждает Трамп
24 марта, 21:24
 
В миреИранБлижний ВостокСШАДональд ТрампМохаммад-Багер ГалибафЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
