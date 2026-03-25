"Пыль в глаза": в ЕС предупредили о дерзкой провокации Трампа против Ирана

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разговорами о якобы переговорах с Ираном прикрывает переброску войск на Ближний Восток, такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
"Трамп опять пустил пыль в глаза разговорами о переговорах, а сам тем временем, перебрасывает солдат. Это как с Зеленским, который просит перемирие перед очередным провальным наступлением", — сказал он.
По мнению журналиста, единственная причина, по которой американскому лидеру понадобились переговоры, — это подготовка к наземной операции в Иране.
Вчера журналистка Fox News заявила, что командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке.
Ранее Трамп рассказал, что наряду с Рубио, Вэнсом, Уиткоффом и Кушнером участвует в переговорах с Ираном, которые, по его словам, возобновились в воскресенье и свидетельствуют о серьезном настрое Тегерана на поиск способа урегулирования конфликта. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.