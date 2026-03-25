Иран считает предложение Трампа о переговорах уловкой, утверждает Axios

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Иранские официальные лица якобы заявили странам-посредникам в переговорах с США, что не доверяют Вашингтону из-за прошлого опыта, утверждает портал Axios со ссылкой на источники.
Переговоры между США и Ираном срывались уже дважды: в июне Израиль при поддержке президента Дональда Трампа напал на Иран перед запланированным раундом переговоров, а в феврале США и Израиль начали операцию уже после того, как были достигнуты предварительные соглашения по ядерному вопросу.
"Мы не хотим, чтобы нас снова одурачили", - передает портал слова источников.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что наряду с госсекретарем Марко Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и своим зятем Джаредом Кушнером участвует в переговорах с Ираном, которые, по его словам, возобновились в воскресенье и свидетельствуют о серьезном настрое Тегерана на поиск способа урегулирования конфликта. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.