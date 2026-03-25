СМИ: Иран предпочитает Вэнса в качестве переговорщика вместо Уиткоффа

ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Тегеран якобы сообщил Вашингтону о своем нежелании работать со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, выразив предпочтение вести диалог с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, утверждает телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники.
"Представители Ирана дали понять администрации Трампа, что не желают возобновлять переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и предпочли бы взаимодействовать с вице-президентом Джей Ди Вэнсом", - сообщает телеканал.
По данным CNN, Тегеран якобы через закрытые каналы выразил США свое недоверие Уиткоффу и Кушнеру из-за провала прошлых контактов перед началом военных действий, посчитав диалог с ними бесперспективным. При этом Вэнс, в отличие от них и госсекретаря Рубио, по данным телеканала, воспринимается иранской стороной как фигура, более заинтересованная в скорейшем прекращении войны.
"(В Иране - ред.) существует мнение, что Вэнс будет нацелен на завершение конфликта", - цитирует CNN слова одного из источников на Ближнем Востоке.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что наряду с Рубио, Вэнсом, Уиткоффом и Кушнером участвует в переговорах с Ираном, которые, по его словам, возобновились в воскресенье и свидетельствуют о серьезном настрое Тегерана на поиск способа урегулирования конфликта. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.