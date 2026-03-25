Рейтинг@Mail.ru
"Точка невозврата". Трамп начал двойную игру на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 25.03.2026 (обновлено: 11:09 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/iran-2082691042.html
"Точка невозврата". Трамп начал двойную игру на Ближнем Востоке
2026-03-25T08:00:00+03:00
2026-03-25T11:09:00+03:00
иран
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
моджтаба хаменеи
министерство обороны сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082456131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9e268c02a360fde3aeb159e0c50f362.jpg
иран
вашингтон (штат)
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082456131_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a612dabcecc2ff2fdc105266f781bb28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Васильев: говоря о переговорах, США предлагают Ирану почетную капитуляцию

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ перед вылетом из Уэст-Палм-Бич, Флорида
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ перед вылетом из Уэст-Палм-Бич, Флорида
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Президент США заявил об успешных переговорах с Ираном и высоких шансах на мирное урегулирование. В Тегеране контакты с Вашингтоном опровергают, подчеркивая, что сдавать позиции не намерены. Тем временем американские СМИ пишут о новых военных планах Пентагона. О перспективах конфликта на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.

Одна маленькая проблема

В понедельник Вашингтон отложил удары по иранским электростанциям на пять дней. За это время Трамп рассчитывает прийти к сделке с Тегераном. Он заявил, что уже провел переговоры с представителями Ирана и считает их "идеальными". По его словам, США в контакте с человеком, который "пользуется наибольшим уважением" в Иране. При этом президент уточнил, что с действующим аятоллой Моджтабой Хаменеи не говорили.
© AP Photo / Vahid SalemiМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Моджтаба Хаменеи
Одной из причин резкой смены настроений в Белом доме могли стать предостережения американских партнеров. По информации Bloomberg, страны Персидского залива предупредили Трампа о возможной катастрофе и крахе Ирана, если подвергнуть его энергетику массированному разрушению. Это приведет к появлению в регионе failed state (несостоявшегося государства), где внутренняя ситуация без контроля властей будет граничить с анархией и гражданской войной.
К тому же многие в мире обеспокоены последствиями продолжающегося энергетического кризиса и ограничениями судоходства в Ормузском проливе. Трамп допустил, что, если договорятся, проход судов будет под совместным контролем США и Ирана. "Может быть, только моим, а может — моим и аятоллы, кто бы там ни был", — заявил американский президент.
Будущая сделка, пояснил он, должна также исключить не только вероятность новых конфликтов на Ближнем Востоке, но и появление у Тегерана ядерного оружия. Обогащенный уран американцы хотят вывезти из страны сами. Если же конфликт не будет улажен, Вашингтон продолжит бомбардировки, как выразился Трамп, "маленькой проблемы".
© AP Photo / U.S. NavyЗапуск американской ракеты Tomahawk
Запуск американской ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Запуск американской ракеты Tomahawk
Белый дом одновременно рассматривает возможность отправки в зону конфликта бригады из 82-й воздушно-десантной дивизии, пишет, ссылаясь на чиновников из Пентагона, The New York Times. Впрочем, речь идет только о "сдержанном планировании". Никаких приказов не отдавали.

Неизменным курсом

Иран опроверг как прямые, так и опосредованные контакты с американцами. С самого начала конфликта исламская республика получала через посредников послания, на которые был дан четкий ответ: Тегеран будет защищаться, пока не достигнет должного уровня сдерживания.
"Война будет продолжаться до тех пор, пока Ирану не выплатят компенсации за причиненный ущерб, не снимут санкции и не предоставят международные правовые гарантии, препятствующие будущему вмешательству США", — заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.
© REUTERS / WANA/Majid AsgaripourТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© REUTERS / WANA/Majid Asgaripour
Тегеран
МИД республики назвал отказ США от ударов по иранским энергообъектам попыткой сбить цены на энергоносители и получить время для реализации военных планов. Ведомство заявило, что некоторые ближневосточные страны предложили инициативы по деэскалации, однако Иран ответил, что не начинал конфликт, поэтому все требования надо адресовать в Вашингтон.
Тем временем ИРИ продолжает обмениваться ударами с Израилем. На фоне слов Трампа израильские ВВС заявили о поражении более 50 целей на территории республики. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, в свою очередь, что иранские войска били баллистическими ракетами не только по объектам ЦАХАЛ, но и по американским военным базам.
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИранские ракеты в небе над Израилем
Иранские ракеты в небе над Израилем - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Иранские ракеты в небе над Израилем

Игра в ящик

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что Соединенные Штаты не отказались от ультиматума, а продлили его с 48 до 120 часов. Заявления о переговорах — тактический маневр Вашингтона.
"Американцы предлагают Ирану почетную капитуляцию. Именно это имеется в виду, когда речь заходит о переговорах. Тегеран, на мой взгляд, прекрасно понимает, что от него хотят. Поэтому согласен максимум на предварительные соглашения на равных условиях, но не на капитуляцию. Так что вероятность, что к концу этих пяти дней стороны куда-то продвинутся, невелика. Возможно, все кончится провалом еще раньше", — говорит политолог.
© AP Photo / Iranian ArmyИранский военнослужащий на побережье Ормузского пролива
Иранский военнослужащий на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© AP Photo / Iranian Army
Иранский военнослужащий на побережье Ормузского пролива
По словам Васильева, Трамп — на пороге наземной операции, после которой "обратной дороги не будет", поэтому вынужден "играть с американским общественным мнением". Ирану предлагают условия, на которые он не согласится, чтобы обвинить в недоговороспособности и усилить эскалацию конфликта.
"В отношении Ормузского пролива США тоже ведут двойную игру, пока идут общие разговоры о его так называемой разблокировке. С моей точки зрения, администрация Трампа просто хочет установить собственный контроль, определяя вместо руководства Ирана, кто может там проходить, а кто нет. Тогда Вашингтон сможет схватить за горло значительную часть мировой экономики", — заключает Васильев.
© AP Photo / Kamran JebreiliНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе
В то же время нельзя исключать различные контакты Тегерана и Вашингтона, отмечает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Алексей Юрк.
"Трамп известен тем, что любит раскрывать вещи, которые в традиционной дипломатии остаются за кадром. Поэтому вполне возможно, что переговоры идут. По сути, ситуация представляет собой черный ящик", — поясняет аналитик.
Если договориться не получится, то военные действия продолжатся с расширенной географией ударов. Юрк полагает, что США выполнят свои угрозы и начнут бить по иранским электростанциям. Тегеран тоже добавит в перечень новые цели.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала