"Точка невозврата". Трамп начал двойную игру на Ближнем Востоке

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Президент США заявил об успешных переговорах с Ираном и высоких шансах на мирное урегулирование. В Тегеране контакты с Вашингтоном опровергают, подчеркивая, что сдавать позиции не намерены. Тем временем американские СМИ пишут о новых военных планах Пентагона. О перспективах конфликта на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.

Одна маленькая проблема

В понедельник Вашингтон отложил удары по иранским электростанциям на пять дней. За это время Трамп рассчитывает прийти к сделке с Тегераном. Он заявил, что уже провел переговоры с представителями Ирана и считает их "идеальными". По его словам, США в контакте с человеком, который "пользуется наибольшим уважением" в Иране. При этом президент уточнил, что с действующим аятоллой Моджтабой Хаменеи не говорили.

Одной из причин резкой смены настроений в Белом доме могли стать предостережения американских партнеров. По информации Bloomberg, страны Персидского залива предупредили Трампа о возможной катастрофе и крахе Ирана, если подвергнуть его энергетику массированному разрушению. Это приведет к появлению в регионе failed state (несостоявшегося государства), где внутренняя ситуация без контроля властей будет граничить с анархией и гражданской войной.

К тому же многие в мире обеспокоены последствиями продолжающегося энергетического кризиса и ограничениями судоходства в Ормузском проливе. Трамп допустил, что, если договорятся, проход судов будет под совместным контролем США и Ирана. "Может быть, только моим, а может — моим и аятоллы, кто бы там ни был", — заявил американский президент.

Будущая сделка, пояснил он, должна также исключить не только вероятность новых конфликтов на Ближнем Востоке, но и появление у Тегерана ядерного оружия. Обогащенный уран американцы хотят вывезти из страны сами. Если же конфликт не будет улажен, Вашингтон продолжит бомбардировки, как выразился Трамп, "маленькой проблемы".

Белый дом одновременно рассматривает возможность отправки в зону конфликта бригады из 82-й воздушно-десантной дивизии, пишет, ссылаясь на чиновников из Пентагона, The New York Times. Впрочем, речь идет только о "сдержанном планировании". Никаких приказов не отдавали.

Неизменным курсом

Иран опроверг как прямые, так и опосредованные контакты с американцами. С самого начала конфликта исламская республика получала через посредников послания, на которые был дан четкий ответ: Тегеран будет защищаться, пока не достигнет должного уровня сдерживания.

"Война будет продолжаться до тех пор, пока Ирану не выплатят компенсации за причиненный ущерб, не снимут санкции и не предоставят международные правовые гарантии, препятствующие будущему вмешательству США", — заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

МИД республики назвал отказ США от ударов по иранским энергообъектам попыткой сбить цены на энергоносители и получить время для реализации военных планов. Ведомство заявило, что некоторые ближневосточные страны предложили инициативы по деэскалации, однако Иран ответил, что не начинал конфликт, поэтому все требования надо адресовать в Вашингтон.

Тем временем ИРИ продолжает обмениваться ударами с Израилем. На фоне слов Трампа израильские ВВС заявили о поражении более 50 целей на территории республики. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, в свою очередь, что иранские войска били баллистическими ракетами не только по объектам ЦАХАЛ, но и по американским военным базам.

Игра в ящик

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что Соединенные Штаты не отказались от ультиматума, а продлили его с 48 до 120 часов. Заявления о переговорах — тактический маневр Вашингтона.

"Американцы предлагают Ирану почетную капитуляцию. Именно это имеется в виду, когда речь заходит о переговорах. Тегеран, на мой взгляд, прекрасно понимает, что от него хотят. Поэтому согласен максимум на предварительные соглашения на равных условиях, но не на капитуляцию. Так что вероятность, что к концу этих пяти дней стороны куда-то продвинутся, невелика. Возможно, все кончится провалом еще раньше", — говорит политолог.

По словам Васильева, Трамп — на пороге наземной операции, после которой "обратной дороги не будет", поэтому вынужден "играть с американским общественным мнением". Ирану предлагают условия, на которые он не согласится, чтобы обвинить в недоговороспособности и усилить эскалацию конфликта.

"В отношении Ормузского пролива США тоже ведут двойную игру, пока идут общие разговоры о его так называемой разблокировке. С моей точки зрения, администрация Трампа просто хочет установить собственный контроль, определяя вместо руководства Ирана, кто может там проходить, а кто нет. Тогда Вашингтон сможет схватить за горло значительную часть мировой экономики", — заключает Васильев.

В то же время нельзя исключать различные контакты Тегерана и Вашингтона, отмечает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Алексей Юрк.

"Трамп известен тем, что любит раскрывать вещи, которые в традиционной дипломатии остаются за кадром. Поэтому вполне возможно, что переговоры идут. По сути, ситуация представляет собой черный ящик", — поясняет аналитик.