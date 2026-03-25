В России хотят использовать ИИ, чтобы планировать подготовку спортсменов

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ИИ-сервис для выявления потенциала и планирования подготовки спортсменов с учетом их индивидуальных особенностей планируют внедрить в РФ к 2028 году, следует из документов правительства Российской Федерации, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Для этого власти намерены запустить проект по обработке данных с помощью искусственного интеллекта, уточняется в документах.

Согласно планам кабмина, в рамках этого проекта разработают специальный сервис по выявлению потенциала развития и планированию подготовки спортсменов, в том числе с учетом их индивидуальных особенностей. Такой сервис планируют создать и внедрить к 2028 году, отмечается в документах.