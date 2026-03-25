Российские хакеры взломали "цифровое сердце" Украины

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Пророссийская группировка хакеров "Кибер Серп" взломала государственный ключ шифрования и реестра цифровых подписей для всех ведомств государственного сектора Украины.

"Стало возможно выгрузить закрытые шифры и исходные коды, ключи, которые используют для межведомственного электронного документооборота. Данную операцию спокойно можно трактовать как "взлом цифрового сердца Украины", — рассказал собеседник агентства.

Скомпрометированное шифрование компании "Сайфер" обеспечивало безопасный доступ к рабочим областям госструктур, крупных банков и поставщиков, а также поддерживало базы данных госзакупок и электронных сервисов госуслуг.

Как выяснило РИА Новости, в этот же день на официальном сайте компании появилось сообщение с признанием факта взлома.