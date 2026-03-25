Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/gruppa-2082955725.html
Российская парламентская делегация покинула спецборт в Вашингтоне
Группа людей, предположительно являющаяся парламентской делегацией РФ, покинула борт специального летного отряда "Россия" в международном аэропорту Даллес в... РИА Новости, 25.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_0:42:3223:1855_1920x0_80_0_0_42fbe2df6b29191bea84770f6fe474fc.jpg
https://ria.ru/20260325/peskov-2082807212.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_0e0ce8df31add56bc1f25f4e0e367b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российская парламентская делегация покинула спецборт в Вашингтоне

Российская парламентская делегация, предположительно, покинула борт в Вашингтоне

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Группа людей, предположительно являющаяся парламентской делегацией РФ, покинула борт специального летного отряда "Россия" в международном аэропорту Даллес в Вашингтоне в США, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее самолет Ил-96-300 из специального летного отряда "Россия", вылетевший из Нью-Йорка, совершил посадку в пригороде Вашингтона на фоне сообщений о подготовке межпарламентских консультаций между Россией и США.
Сразу после приземления к борту спецотряда "Россия" в аэропорту Даллес был подан кортеж автомобилей с микроавтобусом, после чего из самолета начали выходить пассажиры, сообщает корреспондент.
Официальных подтверждений состава прибывших пока нет, но по данным источников газеты "Ведомости" в Вашингтон для переговоров с американцами отправилась группа депутатов Госдумы из разных фракций, а возглавит делегацию заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Песков отметил необходимость контактов парламентариев России и США
Вчера, 12:50
 
В миреВашингтон (штат)Нью-Йорк (город)РоссияВячеслав НиконовГосдума РФЕдиная РоссияИл-96
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала